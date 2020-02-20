На Жидачівзині перекинулося «Пежо»: є постраждалі

У Жидачівському районі водій «Пежо» не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділу комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 лютого близько 15:00 год. на автодорозі «Миколаїв-Жидачів-Калуш» у Жидачівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо 508», 35-річний житель Івано-Франківська, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Під час ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири «Пежо», усі жителі міста Калуш віком 33, 34 та 35 років.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.