У Львівській філармонії виконанням «Реквієму» Моцарта вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні

Завтра, 20 лютого, у Львівській національній філармонії вшановуватимуть пам’ять пам’ять Героїв Небесної Сотні виконанням «Реквієму» Моцарта. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Так, о 18 год. на знак вшанування загиблих на Майдані, у стінах філармонії звучатиме одна з найвідоміших у світі заупокійна меса Вольфганга Амадея Моцарта – Реквієм ре мінор, KV 626 у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, камерного хору «Глорія» та солістів.

«Реквієм» – останній, незавершений твір Моцарта, над яким той працював перед самою смертю і помер під час його написання. Через те, що це був твір на замовлення, «Реквієм» був доповнений та завершений за дорученням Констанци Моцарт – вдови композитора. Твір складається з чотирнадцяти частин. Це траурна заупокійна меса, написана на канонічний латинський текст. Щодо історії створення та якості подальших доповнень віддавна тривають завзяті суперечки. Та попри все, «Реквієм» залишається одним з найвідоміших та найважливіших творів композитора», – додають у прес-службі Львівської ОДА.

Нагадаємо, 18-21 лютого 2014 року є одними з найтрагічніших днів Революції Гідності. 20 лютого – вшановуємо день пам’яті Героїв Небесної Сотні, шості роковини розстрілів на Майдані.

Відтак впродовж 18-25 лютого у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні. Заходи, які триватимуть протягом цих дні, мають три складові — вшанування, інтелектуальний та культурний аспекти, й організовані таким чином, щоб люди різних вподобань та зайнятості виявити свою шану Героям. Детально з програмою вшанування можна ознайомитися тут.