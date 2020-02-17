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18 лютого Львів починає чотириденне вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Програма

Наталя Дуляба

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Цього тижня у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Заходи, під час яких згадуватимуть подвиг українців, триватимуть протягом чотирьох днів – з 18 по 25 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

День Героїв Небесної Сотні в Україні офіційно відзначають 20 лютого. Адже саме цього дня у 2014 році під час Революції Гідності силовики режиму президента-втікача Віктора Януковича на вулиці Інститутській у Києві розстрілювали протестувальників. Загалом за день загинули близько ста людей, яких назвали «Небесною Сотнею».

Цьогоріч пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності у Львові вшановуватимуть із 18 по 25 лютого. У програмі заходів – поминальна панахида, запалення лампадок, акція «Ангели пам’яті», кінопоказ.

Вівторок, 18 лютого, 15:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться тиха акція «Ангели пам’яті». Родини Героїв Небесної, Музей Гідності спільно із школярами розвішають символічні паперові витинанки у вигляді ангелів.

Вівторок, 18 лютого, 18:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні запланований масштабний захід «Небесну Сотню Господи прийми».

О 17:30 год. розпочнеться збір учасників (родини Героїв Небесної Сотні, студенти, духовенство, громадські та ветеранські організації, представники влади міста й області). Діти Героїв зачитають імена загиблих, після чого позаду стели загориться 20 променів у небо. Також відбудеться поминальна панахида, запалення лампадок, звучатимуть пісні про Небесну Сотню.

Середа, 19 лютого, 18:00 у Центрі Шептицького організовують показ фільму Крістіана Зайделя «Небесна сотня». Після кіно заплановане обговорення щодо розслідування злочинів під час подій Революції Гідності, а також теперішньої ситуації в Україні. У заході візьмуть участь члени родин Небесної Сотні та учасники Майдану.

Четвер, 20 лютого, 12:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Покладання квітів та спільна молитва.

Вівторок, 25 лютого, 15:00 у клубі «Пікассо» проведуть меморіальний турнір ім. Небесної Сотні з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Учасниками стануть команди з 20 шкіл Львова та області, в яких навчалися Герої.

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