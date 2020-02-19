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Львів’ян попереджають про ожеледицю

Ольга Денисяка

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Завтра, 20 лютого, на дорогах Львівщини прогнозують ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих людей просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

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