Львів’ян попереджають про ожеледицю

Завтра, 20 лютого, на дорогах Львівщини прогнозують ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих людей просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.