У Львівському органному залі лунатимуть етюди Ліста

У Львівському будинку органної та камерної музики (органний зал) відбудеться унікальний концерт фортепіанного циклу Ференца Ліста. Виконувати трансцендентні етюди за фортепіано буде український піаніст Андрій Макаревич. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як пояснюють організатори, «трансцендентні етюди» – унікальний фортепіанний цикл видатного угорського композитора, піаніста-віртуоза Ференца Ліста.

«Блиск, міць, розмах, передача найтонших нюансів почуттів за допомогою роялю. Тут стирається грань між виконавцем та музикою. Щоб зіграти всі 12 етюдів поспіль, необхідна неабияка витримка, майстерність та навіть фізична сила. Андрій Макаревич із трансцендентними етюдами на – «ти». Піаніст вже виконував увесь цикл у Львові. Та й взагалі творчість Ліста Макаревичу надзвичайно близька, у репертуарі піаніста багато довершених лістівських творів. Саме завдяки Макаревичу в Україні вперше прозвучав Третій концерт для фортепіано з оркестром Ліста. Вражаюча віртуозність, яскраві поетичні образи, ремінісценції передасть за допомогою роялю Андрій Макаревич», – мовиться у повідомленні анонсу події.

У програмі концерту прозвучить 12 етюдів поспіль :

Етюд Nº1 «Прелюдія»

Етюд Nº2

Етюд Nº3 «Пейзаж»

Етюд Nº4 «Мазепа»

Етюд Nº5 «Блукаючі вогні»

Етюд Nº6 «Видіння»

Етюд Nº7 «Героїка»

Етюд Nº8 «Дике полювання»

Етюд Nº9 «Спогад»

Етюд Nº10 без назви – фа мінор

Етюд Nº11 «Вечірні гармонії»

Концерт відбудеться у неділю, 29 березня о 19:00.

До слова, з 1 лютого Львівський будинок органної та камерної музики запроваджує систему знижок для студентів та пенсіонерів.