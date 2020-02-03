Львівський органний зал запровадив знижки для студентів та пенсіонерів

З 1 лютого Львівський будинок органної та камерної музики запроваджує систему знижок для студентів та пенсіонерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Знижки діють при купівлі квитків онлайн. Для того, щоб її отримати при купівлі квитків на сайті gastroli.ua:

25% знижка для студентів за промокодом ORGANSTUD

50% знижка для пенсіонерів за промокодом ORGAN4EVER

Зазначимо, що знижку можна отримати лише при купівлі квитків онлайн. Також у день події на вході до залу необхідно пред’явити відповідне посвідчення.