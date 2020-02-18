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На Львівщині митники затримали контрабанду силіконових імплантів

Ольга Денисяка

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Контрабандисти двічі намагались ввезти в Україну з Польщі вісім силіконових імплантів. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 18 лютого, у пресслжбі Галицької митниці.

 

Митники встановили, що особи переміщуються вже декілька разів упродовж доби. Тож у працівників були підстави додатково оглянути авто, щоб з’ясувати чи є контрабандні товари.

У салоні авто знайшли товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, а саме: в одному випадку три силіконових імпланти молочної залози, в іншому – п’ять таких виробів.

За цими фактами склали протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучили, їх вартість буде встановлено додатково, а справи скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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