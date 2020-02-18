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Личаківська райадміністрація переплатила підрядникам за ремонти 800 тисяч

Наталя Дуляба

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Під час ревізії Личаківської районної адміністрації аудитори виявили порушення, які призвели до втрати більше 900 тисяч гривень. Левову частку із них становить переплата за ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у Західному офісі Держаудитслужби.

 

Аудитори проводили ревізію фінансово-господарської діяльності Личаківської районної адміністрації за 2017-2019 роки. Під час перевірки вони виявили порушення законодавства, що призвели до втрати більше 900 тисяч гривень.

Фахівці зафіксували зайву виплату понад 522 тисяч гривень підрядним організаціям, які завищили обсяг і вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Ще 288 тисяч гривень Личаківська райадміністрація переплатила за роботи з благоустрою території, майже 51 тисяча гривень становила зайва сплата єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування.

«Також виявлено нецільове використання 39 тисяч гривень: за кошти міського бюджету проведено соціальні виплати особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, які підлягають виплаті за рахунок коштів державного бюджету», – йдеться у повідомленні.

У Держаудитслужбі додають, що акт ревізії Личаківська райадміністрація підписала без заперечень.

За допущені порушення на двох посадових осіб районної адміністрації складено протоколи за ст. 164-2 КУпАП. Усі порушення вже усунули.

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