Львівська опера цього тижня запрошує на прем'єру модернізованого «Лиса Микити»

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львівської національної опери. Прем’єра відбудеться вже 21-23 лютого. Постановка матиме чимало несподіванок: від самого звучання до сценографії, яскравих костюмів та масок звірів, а також сучасних технологій 3D-проєкції та світла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської опери.

В основі постановки – однойменна поема Івана Франка. Перша поява цього твору відбулася на сторінках дитячого двотижневика «Дзвінок» у 1890 році – 130 років тому. «Я найбільше люблю свого «Лиса Микиту», тому, що я його написав для своїх дітей…», – говорив Іван Франко. Першими слухачами і читачами цього твору були власні діти письменника – Андрій, Тарас, Петро та Ганна.

Оперу рекомендують для сімейного перегляду, адже за начебто дитячою казкою та розважальним сюжетом, гумором і пригодами хитрого Лиса, ховаються гострі та завжди актуальні соціальні питання.

«У нашому випадку – це справжній бестселер, але вже оперний, для сімейного перегляду, − зазначає режисер Василь Вовкун. − Дійство, у якому органічно поєднуються розважально-авантюрний та сатирично-викривальні змісти й підтексти. І важко сказати, чого тут більше: людського в звіриному світі чи, навпаки, звіриного у людському?..».

Опера «Лис Микита» Івана Небесного матиме несподіване звучання, адже в оркестрі, поряд із традиційними інструментами, колоритно звучатимуть народні – цимбали, бандура, дримба, ліра і трембіта. Диригент-постановник опери – американський диригент українського походження Теодор Кучар, диригентка – Ірина Стасишин, а хормейстер – Вадим Яценко.

До числа постановників залучили також митців із-за кордону: молодого художника по світлу із Литви Арвідаса Буйнаускаса, який співпрацює з групою «Океан Ельзи», створюючи незабутні візуальні образи їх концертів. А також італійського хореографа Марчелло Алджері. На сцені Львівської національної опери Марчело Алджері поставив виставу «Правда під маскою», яка об’єднує балети І. Стравінського «Пульчинелла» і «Весна священна». У 2019 р. ця постановка перемогла у категорії «найкраща хореографічна/ балетна/ пластична вистава» ІІ Всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА».

Важлива деталь – у опері «Лис Микита» буде не лише хореографія, але й акробатика на повітряних полотнах.

Чи не вперше в українській сучасній опері будуть використані новітні технології 3D-проєкції, і це буде «справжня феєрія світла», зазначають постановники. За 3D-мапінг відповідають Світлана Рейніш та Юрій Костенко, які співпрацюють з брендами Ferrari, Mercedes, Coca Cola та ін.

До створення сценографії, яскравих костюмів та масок звірів, залучені дизайнери та митці зі всієї України – Тадей Риндзак, Ганна Іпатьєва, Людмила Табачкова, Анжела Городиська.

Квитки за посиланням:

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Довідка:

Оновлення репертуару театру творами сучасних українських митців є однією із пріоритетних завдань програми «Український прорив» − стратегії розвитку, запропонованої очільником Львівської національної опери, генеральним директором – художнім керівником театру Василем Вовкуном.

Василь Вовкун виступив також лібретистом та режисером опери «Лис Микита» Івана Небесного.

Генеральний партнер – KredoBank.

ФОТО: Руслан Литвин