З 1 травня в Україні запрацює електронна акцизна марка

з 1 травня 2020 року в Україні запрацює система «Електронна акцизна марка», яка має на меті захист споживачів від контрафактної алкогольної продукції. Про це інформує пресслужба Кабміну.

Таке нововедення передбачає нанесення на марку акцизного податку для алкогольних напоїв двох додаткових елементів: QR-код та штрих код. У цих кодах будуть зашифровані реквізити марок. Запровадження таких кодів є необхідною передумовою для створення системи контролю за обігом підакцизних товарів.

Для одержання акцизних марок, перевірки сплати акцизу та звітування виробник використовуватиме Електронний кабінет платника податків. Таким чином паперових заявок на отримання марок з часом не буде.

Слід зазначити, що система «Електронна акцизна марка» будуватиметься за компонентним (модульним) принципом. Це означає, що базовий, початковий функціонал можна буде розширювати, наприклад, для погашення акцизної марки під час її продажу з використанням РРО.

Як повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, паралельно із запровадженням електронної акцизної марки для алкогольних виробів та можливістю для населення перевіряти акцизну марку на легальність за допомогою відкритої бази даних, Міністерство разом із профільним комітетом ВР якнайшвидше опрацює законодавчі ініціативи щодо повноцінного запровадження трек-енд-трейс.

Сьогодні у тестовому режимі вже працює сервіс перевірки акцизних марок. Її можна перевірити в «ручному» режимі шляхом введення її реквізитів у Електронному кабінеті платника податків у сервісі «Пошук акцизної марки». Цей сервіс надає можливість здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів.

Зазначимо, у 2019 році в Україні з незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв вартістю 154,8 млн грн.

Додамо, що протягом цього тижня на Львівщині триватимуть рейдові перевірки точок незаконної реалізації алкогольної продукції.

Раніше в Кабміні інформували, що передбачатиме новий проєкт «Електронна акцизна марка».

До слова, Львівський проблем писав про проблему дитячого алкоголізму, детальніше про це читайте у матеріалі «Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти підсідають на міцні напої».