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Уряд думає передати приватним інвесторам університети і лікарні

Наталя Дуляба

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у майбутньому держава зможе передавати у концесію (в управління приватним інвесторам) державні університети та лікарні. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час презентації стратегії економічного зростання, пише Громадське.

 

«Щодо концесії я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можна говорити і про лікарні, і про університети», заявив міністр.

За його словами, передача об’єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних мов та стратегічних завдань.

Наразі ж у концесію держава передає переважно інфраструктурні об’єкти. Зокрема, вже завершився конкурс з передачі у концесію портів «Херсон» та «Ольвія».

Як повідомляв Львівський портал, восени минулого року Львів сколихнула звістка про те, що аеропорт можуть передати у концесію. Проти такої ідеї виступили депутати Львівської міськради, прирівнявши її із державною зрадою. Народні обранці підозрювали, що за новим розпорядником може стояти «прямий вплив Росії».

Згодом в Міністерстві інфраструктури заявили, що не будуть передавати аеропорт «Львів» у концесію.

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