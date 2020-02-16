За добу ворог десять разів обстрілював позиції українських військових

Минулої доби, 15 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме: поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 12 мін; неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу; у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази поблизу Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поряд з Травневим – з міномету калібру 82 мм – 5 мін, зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 34 міни; поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.