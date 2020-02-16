Неподалік Львова ВАЗ насмерть збив пішохода

У с. Гамаліївка Пустомитівського району ВАЗ наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 5 лютого близько 18:15 год. на автодорозі Київ – Чоп.

Як зазначається, 68-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101» поза межами пішохідного переходу в неосвітленній зоні скоїв наїзд на пішохода, дані якого встановлюються. Внаслідок ДТП останній загинув на місці події до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

Обставини події встановлюються, проводяться дії щодо встановлення особи загиблого.