Академія сухопутних військ у Львові долучилася до вшанування пам’яті воїнів-афганців

У Львові військовослужбовці Національної академії взяли участь у вшануванні учасників бойових дій на території інших держав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Так, із нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого у Львівському гарнізоні пройшли урочисті заходи, у яких взяли участь представники державної влади та місцевого самоврядування, громадськості й духовенства, військовослужбовці гарнізону тощо.

Розпочались урочистості з літургії у Храмі Стрітення Господнього, збудованого спільними зусиллями учасників Львівської міської організації ветеранів Афганістану – учасників АТО, інших локальних війн та душпастирів Центру Військового Капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ. Очолив її куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа і титулярний єпископ Зиґрісу владика Степан Сус.

Опісля всі присутні поклали квіти до пам’ятників «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.». Продовжилась урочистість громадським віче.

Завершилась офіційна частина проходженням урочистим маршем роти почесної варти Національної академії сухопутних військ під супровід оркестру військового вишу, а також частуванням учасників ветеранів-афганців та інших учасників заходів солдатською кашею.

Фото: Академія сухопутних військ