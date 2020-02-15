Львів'яни вшанували учасників бойових дій на території інших держав

У Львові відбулись заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Розпочались заходи з Архієрейської Божественної літургії у військовому Храмі Стрітення Господнього УГКЦ (вул. Батуринська, 1). Опісля представники влади міста та області, духовенство, громадськість поклали квіти до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 роках» під відповідний музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Також відбулось покладання квітів до пам’ятника «Воїнам, що віддали свої життя за Україну». Після покладання квітів оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконав Державний Гімн України.

Представники духовенства провели панахиду біля пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 роках».

Відбулось громадське віче з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав біля пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 роках».

За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді й плідну громадську діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, подяками від громади міста нагороджено:

Бабенко Наталія Павлівна – вдова загиблого учасника бойових дій в Афганістані, перший заступник ЛОГО СБВА «НАШ ДІМ»

Васильцов Анатолій Михайлович – учасник бойових дій в Афганістані, член правління ЛОГО СБВА «НАШ ДІМ»

Цяпало Роман Михайлович – учасник бойових дій в Афганістані, член правління ЛОГО СБВА «НАШ ДІМ».

Ювілейну монету імені Данила Галицького отримали:

Веліско Василь Євгенович – учасник бойових дій в Афганістані, член правління ГО «Сихівська районна організація інвалідів та учасників бойових дій (ветеранів Афганістану АТО/ОСС та іних локальних війн)»

Слівінський Володимир Адамович – учасник бойових дій в Афганістані, член правління ГО «Сихівська районна організація інвалідів та учасників бойових дій (ветеранів Афганістану АТО/ОСС та інших локальних війн)»

Гелетчак Наталія Володимирівна – вдова загиблого учасника бойових дій в Афганістані, член правління ГО «Сихівська районна організація інвалідів та учасників бойових дій (ветеранів Афганістану АТО/ОСС та інших локальних війн)».

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначається щорічно 15 лютого. Цей день встановлено в Україні згідно з указом Президента України «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» від 11 лютого 2004 р. N 180/2004. 15 лютого зазначався як День закінчення збройної інтервенції до Афганістану.