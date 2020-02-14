На Львівщині злочинець намагався незаконно ввезти в країну боєприпаси

Служба безпеки України завадила ввезти в країну боєприпаси та вибухові речовини через митний пост «Рава-Руська». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ України.

Правоохоронці зупинили авто, де знайшли предмети, що ззовні схожі на боєприпаси до вогнепальної нарізної зброї. Продукцію намагались приховати від митного контролюта не мали жодних відповідних документів.

«За оперативними даними, зловмисник спільно з групою, наразі невстановлених осіб, налагодили контрабандне переміщення зброї та боєприпасів»,– повідомили в СБУ.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, та вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ст. 201 (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вибухових речовин, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ