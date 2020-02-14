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На Львівщині контрабандист-хабарник може на чотири роки сісти в тюрму

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця Львівщини, який сотнею доларів хотів підкупити митника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що інцидент стався наприкінці грудня минулого року. 52-річний мешканець Жовківського району пропонував 100 доларів хабара головному державному інспектору митного поста «Рава-Руська».

За ці гроші митник мав посприяти у безперешкодному переміщенню товарів через кордон та в ухиленні від сплати митних платежів.

«Від неправомірної грошової винагороди митник відмовився, а натомість задокументував дії  порушника та повідомив про цей факт правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років.

Поліцейські вже завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста-хабарника.

Нагадаємо, торік на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Також Держмитслужба України хоче ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

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