На Львівщині контрабандист-хабарник може на чотири роки сісти в тюрму

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця Львівщини, який сотнею доларів хотів підкупити митника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що інцидент стався наприкінці грудня минулого року. 52-річний мешканець Жовківського району пропонував 100 доларів хабара головному державному інспектору митного поста «Рава-Руська».

За ці гроші митник мав посприяти у безперешкодному переміщенню товарів через кордон та в ухиленні від сплати митних платежів.

«Від неправомірної грошової винагороди митник відмовився, а натомість задокументував дії порушника та повідомив про цей факт правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років.

Поліцейські вже завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста-хабарника.

Нагадаємо, торік на Львівщині митники вилучили контрабанди на 104 млн грн. Детальніше про товари-улюбленці львівських контрабандистів читайте за цим посиланням.

Також Держмитслужба України хоче ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.