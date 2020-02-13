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Чергове замінування у Львові. Вибухівку шукають на вокзалі, у аеропорту та ТРЦ

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 лютого, анонім повідомив про замінування торгових центрів, аеропорту «Львів», залізничного вокзалу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 14.10 на електронну пошту поліції Львівщини.

«У повідомленні йдеться про замінування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, Головного залізничного вокзалу, торгівельно-розважальних центрів та інших об’єктів у Львові. За вказаними адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб», – інформують правоохоронці.

Правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі території.

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