У Львові відновила роботу 26 маршрутка

Від сьогодні, 12 лютого, у Львові знову курсують маршрутки №26, що сполучають Сихів із вул. Миколайчука. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні транспорту міськради Львова.

Наразі на маршруті курсують чотири автобуси, втім незабаром їхню кількість збільшать до шести машин.

Зазначимо, що маршрут №26 сполучає Сихів (вул. Антонича) із вул. Миколайчука. Він підпорядковується приватному АТП-14630.

Торік навесні схему руху автобуса №26 відкоригували через ремонт ділянки на вул. Замарстинівській. Втім незадовго після цього на маршрут почали випускати менше машин, а згодом він фактично перестав працювати.