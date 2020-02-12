На Львівщині прогнозують ожеледицю і сильний вітер

У четвер, 13 лютого, у Львові та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів, втім із поривами вітру до 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до 2 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°С. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.

«13 лютого погоду у Львівській області визначатиме південна частина циклонічної депресії над Скандинавією. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться», – додають синоптики.

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