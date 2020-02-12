ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прогнозують ожеледицю і сильний вітер

Наталя Дуляба

|

У четвер, 13 лютого, у Львові та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів, втім із поривами вітру до 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 0 до 2 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°С. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.

«13 лютого погоду у Львівській області визначатиме південна частина циклонічної депресії над Скандинавією. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться», – додають синоптики.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...