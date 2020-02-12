На Львівщині поліцейських звинувачують у побитті неповнолітнього

Вчора, 11 лютого, у Кам’янка-Бузькому районі правоохоронці знайшли наркотики в 17-річного хлопця. Після того, як його відпустили, юнак потрапив до лікарні зі струсом мозку і заявив, що його побили поліцейські. Про це Львівському порталу повідомили і відділі комунікації поліції Львівської області.

У селищі Добротвір дільничний офіцер поліції зустрів двох місцевих мешканців, один із яких – раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Під час бесіди з правоохоронцем товариш раніше судимого помітно нервував, тому офіцер запропонував йому пройти у відділення поліції для встановлення особи.

Правоохоронці з‘ясували, що хлопець – неповнолітній житель Добротвору, йому 17 років, тому у відділення поліції були запрошені поняті та батько хлопця. У їх присутності поліцейські знайшли у рюкзаку юнака речовину рослинного походження, схожу на канабіс, вагою більше 20 грамів та електронні ваги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

За кілька годин у Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що хлопець звернувся у Добротвірську міську лікарню, де лікарі діагностували у нього, зокрема, «струс головного мозку та забій голови». При цьому він вказав, що тілесні ушкодження йому нанесли поліцейські.

За цим фактом призначене службове розслідування – правоохоронці встановлюють обставини, за яких хлопець отримав травми, та осіб, причетних до нанесення йому тілесних ушкоджень.

Фото: поліція