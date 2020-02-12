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На Львівщині мотоцикліст заховав від митників парфуми під мішком з петрушкою

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 12 лютого, через пункт пропуску «Шегині-Медика» мешканець Львівщини намагався ввезти в Україну парфуми вартістю 60 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці ДФС.

 

Митники повідомляють, що 54-річний чоловік заховав у колясці мотоцикла JAWA мішок петрушки, а під ним 35 металевих колб з концентратом для парфумів іноземного виробництва. Їх орієнтовна вартість 60 тисяч гривень.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучили, а справу скерують до суду.

 

Фото: Галицька митниця

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