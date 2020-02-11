У Академії сухопутних військ у Львові розпочалась атестація курсантів-бакалаврів

У Національній академії сухопутних військ у Львові розпочалась атестація курсантів-бакалаврів та випускників Військового коледжу сержантського складу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Так, протягом двох тижнів у навчальному закладі проводитиметься атестація вихованців вишу для здобуття ними освітнього рівня «бакалавр», а також випускників Військового коледжу сержантського складу для надання їм освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Очолює державну екзаменаційну комісію, котра здійснюватиме оцінювання курсантів, перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант В’ячеслав Назаркін.

Також зазначається, що цьогоріч близько 60 вихованців Академії, котрі здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за трьома спеціалізаціями (артилерійські розвідники, військові культурологи та військові інженери), та майже півтори сотні курсантів коледжу демонструватимуть рівень своїх теоретичних та практичних знань за фахом. Військовослужбовці, зокрема, складатимуть іспити з профільних дисциплін, з іноземної мови та фізичної підготовки, а також захищатимуть кваліфікаційні роботи.

Фото: Академія сухопутних військ