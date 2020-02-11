Облрада погодила керівника Будинку воїна

Облрада офіційно затвердила керівником «Будинку воїна» захисника Донецького аеропорту Олега Височанського. Попереднє рішення конкурсної комісії погодити депутати Львівської обласної ради. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, участь у конкурсі взяли два кандидати – Олег Височанський та Андрій Горішевський.

Довідково:

Олег Височанський в серпні 2014 року був мобілізований у Збройні сили України де проходив службу у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, на посаді заступника командира роти інструктора з парашутно-десантної підготовки.

Виконуючи обов’язки командира роти, брав участь в антитерористичній операції в Донецькій області: селище Піски, Донецький аеропорт, де отримав важке поранення.

Згідно Указу Президента від 31 липня 2015 року був нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня».

Нагадаємо, 21 травня минулого року сесія Львівської обласної ради прийняла концепцію функціонування Будинку ветерана, який у Львові відкрили восени у 2018 році на вул. Короленка. Раніше там діяв Російський культурний центр. При обстеженні будівлі працівники облради виявили газети із антиукраїнським змістом. Тоді заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк звертався до СБУ Львівщини із проханням дати правову оцінку антиукраїнському змісту газети «Русский весник».

Російський культурний центр залишив приміщення на вул. Короленка у жалюгідному стані. Тож на те, аби облаштувати там Будинок ветерана, обласна рада виділила майже 6,2 млн грн.