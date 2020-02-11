Депутати ЛОР погодили керівників ще для сімох обласних установ

Сьогодні, 11 лютого, під час сесії Львівської обласної ради депутати затвердили ще сімох керівників обласних установ, передає Львівський портал.

Так, на посаду директора КЗ «Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» Юрія Вендзіловича, який попередньо переміг у відкритому конкурсі. З ним укладуть контракт терміном на 5 років.

Директором Львівського обласного спеціалізованого центру радіаційного захисту населення затверджено Тетяну Пошивак. З нею підпишуть контракт на 5 років.

Також Львівська обласна рада затвердила керівників трьох комунальних закладів соціального захисту. Так, директором КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологічний інтернат» стала Ганна Надяк, КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат» – Микола Стрюков та КЗ ЛОР «Грушківський психоневрологічний інтернат» – Наталія Олександренко. Кожен з кандидатів попередньо пройшов конкурсний відбір та був рекомендований конкурсною комісією на затвердження депутатського корпусу.

Депутати Львівської облради на сесії затвердили на посаду директора комунального закладу ЛОР «Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа» Ореста Куценка. Попередньо він пройшов конкурсний відбір та був рекомендований конкурсною комісією на затвердження депутатським корпусом.

Крім цього Центром моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомоги керуватиме Андрій Корнат. Контракт з керівником буде підписано строком на 5 років.

Також в порядку денному було питання щодо призначення директора ОХМАТДИТу, однак депутати вирішили перенести розгляд цього питання.

Нагадаємо, сьогодні затвердили керівника «Будинку воїна». Ним став захисника Донецького аеропорту Олег Височанський. Львівський обласний перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Депутати облради також погодили на посаду начальника управління майном спільної власності ЛОР Віктора Кусого.