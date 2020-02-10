«Ми не створюємо цифрового концтабору». У Мінцифри спростували інформацію про розсилку електронних повісток

У Міністерстві цифрової трансформації України назвали фейком інформацію про те, що через нещодавно презентований мобільний додаток «Дія» розсилатимуть повістки в армію. Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

«Ви вже бачили дописи, що через мобільний застосунок «Дія» ми розсилатимемо повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У когось дуже сверблять руки встромляти нам палиці у колеса», – наголошують у міністерстві.

При цьому у Мінцифри закликали не вірити у ці фейки, адже мобільний застосунок «Дія» лише дозволяє мати у своєму смартфоні електронні документи і зручно ними користуватись.

«Ми не створюємо цифрового концтабору. Ще раз наголошуємо – користування застосунком Дія – справа добровільна. Всі, хто від когось ховається чи чогось побоюється, завжди можуть залишатись в офлайні. Навіть без смартфону, а може, й взагалі – без мобільного зв’язку. І ще – зберігати свої паперові документи у шухляді за трьома замками», – резюмують у відомстві.

Як повідомляв Львівський портал, 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу.