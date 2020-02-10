Львівська велосипедистка Олена Старікова здобула «золото» на міжнародних змаганнях у Португалії

У Португалії учора завершився міжнародний турнір з велоспорту Кубок муніципалітету Анадія (Troféu Internacional de Pista Município de Anadia). 23-річна львівська спортсменка Олена Старікова виборола золото у гонці кейрін. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

На другому місці опинилась також українська спортсменка Олександра Логвинюк.

Нагадаємо, раніше на цих змаганнях у жіночому спринті Олена Старікова здобула срібну медаль, поступившись нідерландці Шенн Браспеннінкс.

Додамо, що велосипедисти Львівщини Андрій Ганзін та Микита Яковлев у гонці медісон на цьому турнірі посіли 4 місце.