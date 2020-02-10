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Кількість населених пунктів на Львівщині, що залишилися без світла через негоду, збільшилася до 209

Вероніка Рой

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Станом на 16 год. на Львівщині через потужний вітер 209 населених пунктів залишилися безе електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«Без електропостачання залишається 209 населених пунктів (154 повністю та 55 частково) у одинадцяти районах області: Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Кам’янко-Бузькому, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському та Стрийському районах», – йдеться у повідомленні.

Найбільше відключень зафіксовано у Мостиському (40 населених пунктів повністю та 4 частково) і Старосамбірському районах (35 населених пунктів повністю та 9 частково).

Для відновлення електропостачання населених пунктів залучено 60 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 207 осіб та 65 одиниць техніки.

Зазначимо, що станом на 10 год. ранку число населених пунктів, котрі залишилися без електропостачання, становило 118.

Нагадаємо, сьогодні потужний вітер вже встиг повалити десятки дерев та пошкодив дахи будівель на Львівщині. Детальніше про це читайте тут.

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