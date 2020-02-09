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У Раві-Руській затримали українку із контрабандою старовинних цінностей

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Рава-Руська» митники затримали чергову контрабанду. Втім цього разу їм попалась валіза, напакована старовинними книгами, іконами, монетами, банкнотами та іншими речами, що можуть мати історичну чи мистецьку цінність. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

Цінності митники виявили у валізі, яка належала громадянці України. Вона як пасажирка сьогодні, 9 лютого, прибула у пункт пропуску на автомобілі, що прямував у Польщу.

Автівка рухалась смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Про наявність товарів, які обмежені та заборонені до переміщення через митний кордон, жінка не вказала.

«Під час митного огляду в валізі, яка містилась в багажому відділені автомобіля митники знайшли ікону, монети , банкноти, книги, картину, медалі. Загалом – понад 100 предметів», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Всі виявлені предмети старовини у жінки вилучили і скерували на експертизу, яка визначить їхню цінність.

Як писав Львівський портал, протягом 2019 року львівські митники передали до музеїв більше 150 історичних та культурних цінностей, які вилучили у контрабандистів. Більшість із них згодом стали експонатами Львівського історичного музею та наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Детальніше про подальшу долю вилучених на кордоні цінностей, читайте за цим посиланням.

Фото: Галицька митниця Держмитслужби

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