Контрабанда цінностей: які експонати отримали львівські музеї у 2019 році

Із початку 2019 року львівські митники передали до музеїв більше 150 історичних та культурних цінностей, які вилучили у контрабандистів. Більшість із них стали експонатами Львівського історичного музею та наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

Так, протягом року на кордоні з Польщею митники неодноразово виявляли контрабанду товарів, що можуть мати історичну та культурну цінність. За процедурою їх вилучають у порушників та скеровують на експертизу. Після того спеціальна Експертна-фондова рада, що діє при ДФС, вирішує подальшу долю цінностей. Зазвичай їх безоплатно передають у музеї.

Упродовж 2019 року львівські митники передали у музеї 158 одиниць таких цінностей. Сотня із них – це старовинні книги і періодичні видання, 58 – різного виду зброя. Всі вони стали частиною фондів Львівського історичного музею, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника та Національного музею історії України у Другій світовій війні (Київ).

Історичний музей отримав 39 одиниць зброї XVIII-XX ст., зокрема:

іайто – японська тренувальна шабля або ж катана для тамесі-гірі. Зразком до копіювання стали реальні прототипи кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. із піхвами та чохлом для перенесння;

револьвер типу «Велодог» калібру 6 мм (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.);

офіцерські шаблі з піхвами ВМФ Великобританії (ХХ ст.);

багнет-ніж із піхвами до гвинтівки Маузера зразка 1898 р. (Експортний варіант для Чилі першої пол. ХХ ст.);

багнет до гвинтівки Енфілд зразка 1853 р.

Наукова бібліотека ім. В. Стефаника поповнилась сотнею унікальних видань ХІХ-ХХ ст. Левова частка серед них – це каталоги мистецьких зібрань, багатоілюстровані інформативні видання, декілька примірників навіть мали штампи.

Раніше у фондах бібліотеки таких видань не було, тож вони стануть джерелом вивчення історичного книгознавства.

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Також нові експонати отримав й Національний музей історії України у Другій світовій війні. Сюди митники передали 13 предметів зброї та 6 німецьких тижневиків 1942 року видання:

багнет-ніж із піхвами до гвинтівки Манліхера зразка 1895 р.;

багнет із піхвами до гвинтівки Гра зразка 1874 року (Франція);

багнет траншейний до гвинтівки Маузера калібру 7,92 мм зразка 1898/1935 рр.;

тесак нижчих чинів Червоного хреста Третього рейху зразка 1938 р.

Зазначимо, що згідно з законодавством України до культурних цінностей належать не лише твори живопису, графiки та скульптури, старовинні книги й видання, унікальні музичні інструменти, історична зброя чи документи. До цього переліку також входять рідкісні поштові марки, монети, ордени, медалi, печатки, зоологічні колекції та навіть зразки флори i фауни, мінералогії.

Особа, яка ввозить в Україну культурні цінності, повинна пред’явити митникам свідоцтво на право ввезення (якщо видачу такого документа передбачає законодавство держави, звідки такі цінності вивозять). Якщо такого свідоцтва немає, то митниця затримує ці товари для встановлення їхнього власника. Для цього звертаються у дипломатичне представництво чи в консульство країни, громадянином якої є особа, яка хоче ввезти цінності. Саме ці установи дають доручення митникам щодо їхнього подальшого переміщення або використання.

Якщо ж власника вилучених цінностей встановити не вдається, то їхню долю визначає Експертно-фондова рада з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави.

На вивезення з України культурних та історичних цінностей також потрібен дозвіл від Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон. Водночас без отримання будь-яких дозволів вивозити можна лише:

твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, сувенірів, придбаних у торговельній мережі; живопис, авторську графіку, гобелени, вироби декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створених після 1950 року.

Фото: Львівська митниця ДФС