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Зеленський запросив на Донбас Папу Римського

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, у Ватикані зустрівся із Папою Римським Франциском. Під час офіційної аудієнції глава держави запросив Його Святість в Україну, зокрема на Донбас. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

 

Під час зустрічі Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі, яку Святий Престол міг би відіграти у принесенні миру на українську землю.

«Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене «президентом миру» – ось такий у мене зараз імідж у Європі», – розповів після аудієнції Зеленський.

Глава держави зазначив, що Папу Франциска дуже чекають в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку та довіру.

«Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні, не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент також попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням полонених українців на Донбасі, в Криму та в Росії.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський із офіційним візитом перебуває у Ватикані. Він має зустрітися з Папою Римським Франциском, а також із Державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном, Секретарем із міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галлахером.

Фото: Офіс президента

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