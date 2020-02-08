Зеленський попросив допомоги у Папи Римського

Президент Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска допомогти зі звільненням полонених українців на Донбасі, в Криму та в Росії. Про це глава держави написав на своєму Twitter’і, передає Львівський портал.

«Понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через два місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні», – написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, сьогодні, 8 лютого, Володимир Зеленський із офіційним візитом перебуває у Ватикані. Він має зустрітися з Папою Римським Франциском, а також із Державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном, Секретарем із міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галлахером.

Нагадаємо, 6 лютого Володимир Зеленський приїжджав на Львівщину. На шахті «Межирічанській», що в Червонограді, він офіційно представив нового голову ЛОДА. Ним став 38-річний бізнесмен Максим Козицький.

Детальніше про те, як пройшла зустріч глави держави із шахтарями, яким по три місяці затримують зарплати, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням.

Фото: Офіс президента