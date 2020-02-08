«Велике будівництво»: Гончарук доручив областям підготувати план на 2020 рік

Із 1 березня в Україні стартує президентська програма «Велике будівництво», в межах якої регіони будуть ремонтувати і зводити нові школи та дитсадки, лікарні, дороги й спортивні об’єкти. Свій план робіт на 2020 рік Львівщина має подати до 14 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів.

Кожна область має узгодити з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які вона планує побудувати або відремонтувати протягом 2020 року. Більшість робіт фінансуватимуться із державного фонду регіонального розвитку. Узгодити із Мінрегіоном перелік об’єктів кожна область має до 14 лютого.

«Програма Президента “Велике будівництво” стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА – це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на містах», – сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати у межах Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень. Такі списки наразі затвердили лише шістьом областям, ще 13 – у процесі узгодження.

Інші шість областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

Глава уряду також додав, що до наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них. Ці плани кожен голова облдержадміністрації презентує наступного тижня в Києві.

Нагадаємо, нового голову ОДА Львівщина отримала 6 лютого. Ним став 38-річний бізнесмен Максим Козицький. Новоспеченого очільника ЛОДА офіційно представив президент України Володимир Зеленський на шахті «Межирічанській» у Червонограді.

Детальніше про те, як пройшла зустріч глави держави із шахтарями, яким по три місяці затримують зарплати, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Про те, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».