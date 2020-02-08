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У горах на Львівщині рятували п’ятьох травмованих лижників

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 7 лютого, у горах на Сколівщині травмувались п’ятеро туристів, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Рятувальники надавали допомогу п’ятьом лижникам, які отримали травми під час катання на трасах у Сколівських Бескидах. Так, на горах Високий Верх, Тростян та Політех трамувались:

  • 35-річний киянин (травма руки);
  • 31-річна одеситка (травма ноги);
  • 26-річна мешканка Київщини (травма ноги);
  • 10-річний дніпрянин (травма ноги);
  • 10-річна киянка (рвана рана обличчя).

Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!

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