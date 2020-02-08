У горах на Львівщині рятували п’ятьох травмованих лижників

У п’ятницю, 7 лютого, у горах на Сколівщині травмувались п’ятеро туристів, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Рятувальники надавали допомогу п’ятьом лижникам, які отримали травми під час катання на трасах у Сколівських Бескидах. Так, на горах Високий Верх, Тростян та Політех трамувались:
- 35-річний киянин (травма руки);
- 31-річна одеситка (травма ноги);
- 26-річна мешканка Київщини (травма ноги);
- 10-річний дніпрянин (травма ноги);
- 10-річна киянка (рвана рана обличчя).
Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!
Наталя Дуляба