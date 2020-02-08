Дороги Львова від снігу чистили 33 одиниці спецтехніки

Сьогодні вранці, 8 лютого, у Львові працювали 33 одиниці снігоочисної техніки. Для посипання доріг і тротуарів використали 152 м куб. піскосуміші та 12 тонн солі. Про це Львівському порталу повідлмили у пресслужбі Львівської міськради.

Вранці у місті працювали 24 піскорозкидувачі, 5 навантажувачів і 3 трактори. Найбільше техніки, 8 одиниць, залучили до прибирання Франківського району, по 6 – Сихівського і Галицького районів. У Личаківському районі працювали 5 одиниць спецтехніки, а в Залізничному і Шевченківському – по 4.

Мерія закликала голів ОСББ та керівників управлінських компаній якісно прибирати прибудинкові території та хідники. При цьому у міськраді кажуть, що якщо цього не буде, то винних притягнуть до відповідальності за ст.152 Адміністративного кодексу.

Загалом узимку до прибирання Львова готово 140 одиниць снігоочисної та іншої комунальної техніки.

Нагадаємо, що про усі надзвичайні ситуації львів’яни можуть повідомляти на Гарячу лінію міста за номером 15-80.