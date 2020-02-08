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Доба на Донбасі: окупанти продовжують обстрілювати українських військових

Наталя Дуляба

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Минулої доби, 7 лютого, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції поблизу Новомихайлівки та Василівки.

Найактивнішим окупант був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Тут він гатив по наших позиціях поруч із Оріховим, Кримським і Гладосовим.

Ворог обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Упродовж 7 лютого втрат серед українських військовослужбовців немає.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська встигли випустити уже 12 снарядів та 16 мін по захисниках Оріхового. Ніхто з наших бійців не постраждав

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