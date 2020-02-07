Стало відомо, хто став наступником отця Степана Суса у Гарнізонному храмі

Новим настоятелем Гарнізонної церкви святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11 у Львові, став отець Тарас Михальчук. Про це інформує Львівська Архиєпархія УГКЦ.

Як повідомляється, 6 лютого митрополит Львівський, владика Ігор здійснив нові призначення у капеланському служінні у Львівській Архиєпархії.

Зокрема Всечесного отця Тараса Михальчука іменовано настоятелем Гарнізонної церкви святих апостолів Петра і Павла м. Львова та головою Місії «Центру військового капеланства» Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ.

На фото – отець Тарас Михальчук

Всечесного отця Андрія Хомишина іменовано Синкелом у справах капеланства військових, ув’язнених, студентів та дітей-сиріт у Львівській Архиєпархії.

На фото – Андрій Хомишин

Зазначимо, Гарнізонний храм, яким опікуються капелани Центру військового капеланства Курії Львівської Архиєпархії, звершує духовний провід закладів опіки, навчальних закладів, військових частин, в’язниць тощо. З нагоди церковних чи військових свят тут відбуваються урочисті заходи у яких, окрім прихожан святині, також беруть участь військовослужбовці, працівники Збройних Сил України, офіцери, курсанти та солдати строкової служби.

Нагадаємо, донедавна настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла був 38-річний отець Степан Сус. 12 січня його висвятили у єпископи. Таким чином владика Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Як повідомляв Львівський портал, Степана Суса висвятили на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса. Урочиста церемонія проходила 11 та 12 січня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Святителями були глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США). Як висвячували Степана Суса у єпископи, дивіться тут.

У своїй промові після Архиєрейської хіротонії Степан Сус зауважив, що стати єпископом його запросив сам Господь.

Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ