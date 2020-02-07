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На Львівщині затримали контрабанду техніки на понад 200 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 7 лютого, 41-річний мешканець Львівщини намагався провезти в Україну контрабанду техніки вартістю понад 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Водій мікроавтобуса прибув у пункт пропуску «Краковець-Корчва» смугою руху «зелений коридор». Так він заявив про відсутність у нього товарів, що підлягають оподаткуванню.

Однак під час митного огляду в моторному відсіку, а також конструктивних порожнинах кузова автомобіля митники знайшли 13 незадекларованих предметів: екшн-камери GoPro, наручні годинники та GPS-навігатор «Garmin», вимірювальні прилади Tektronix тощо.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого понад 200 тис. грн, вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: митники

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