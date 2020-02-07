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23-річний хлопець, який хотів дати хабар поліцейському, постане перед судом

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 23-річного хлопця за спробу дати хабар поліцейському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, прокурори завершили досудове розслідування у справі 23-річного молодика, який хотів уникнути відповідальності шляхом надання неправомірної вигоди працівнику поліції.

«Правоохоронець від хабара відмовився і, керуючись законами України, викликав на місце події слідчо-оперативну групу. Оперативники зафіксували злочинну діяльність», – зазначають у прокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Тепер злочинцю загрожує до 4 років позбавлення волі, без можливості звільнення від його відбування.

 

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