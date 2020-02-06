Відтепер квиток на перевезення багажу в електротранспорті Львова можна придбати онлайн

Квиток для перевезення багажу відтепер можна придбати не лише у водія, але й за допомогою додатків Приват24 або EasyWallet. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У ЛКП «Львівелектротранс» розповідають, що незабаром також квиток можна буде придбати за допомогою смс-повідомлення.

«Відповідно до рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті», прийнятого 10 січня 2020 року, вартість перевезення багажу є незмінною та становить 7 гривень, незалежно від способу оплати проїзду», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, від 15 січня почав діяти новий тариф на проїзд у львівському електротранспорті. Тепер вартість квитка становить 7 грн. Така ж ціна, якщо його купувати безпосередньо у водія.

Зекономити можна, купуючи білет заздалегідь у кіосках, або оплачуючи проїзд за допомогою Приват24, SMS-повідомлень, Bluetooth чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay. У такому разі квиток коштує 6 грн.

Додамо, що загалом у місті є близько 90 кіосків, де можна придбати проїзний квиток. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Студенти за проїзд в електротранспорті платять 3,50 грн (при купівлі квитка у водія) або 3 грн, якщо купувати його у кіосках чи здійснювати онлайн-оплату.

Натомість місячний абонемент залишила без змін – 160 грн.