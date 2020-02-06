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Майже 3,5 тисяч людей загинули у ДТП на українських дорогах у 2019 році, – патрульні

Ольга Денисяка

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У 2019 році на дорогах України сталося 160 тисяч 675 аварій. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

 

Так, за рік у ДТП загинули 3 тисячі 454 людини, ще 32 тисячі 736 були травмовані.

Найбільше аварій зареєстровано у грудні 2019 року – це 10% від усіх ДТП. Найбільша кількість загиблих унаслідок ДТП була у вересні – 10% від усіх загиблих у 2019 році. Пік травматизму на дорогах спостерігали у липні та серпні – 19% від усіх травмованих у 2019 році.

Найбільшу кількість автопригод із потерпілими реєстрували у п’ятниці та суботи (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами).

«За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину», – додав Олексій Білошицький.

Також він зазначив, що 5189 ДТП за 2019 рік зареєстровано  через перебування водіїв у нетверезому стані. 1216 таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами, в яких 106 осіб загинуло та 1616 осіб травмовано.

Львівський портал повідомляв, що протягом 2019 року у дорожньо-транспортних пригодах, що виникли на території Львівщини, загинули 189 людей.

Водночас у  2018 році в ДТП на Львівщині загинули 292 людини. Із таким показником область займала перше місце в Україні за кількістю смертельних аварій.

Львівський портал раніше писав, що щодня в Україні у ДТП гине близько 11 людей, що є вдвічі більше, ніж у Європі. Детальніше про те, чому українці помирають на дорогах частіше, ніж європейці, читайте тут.

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