Найкращими легкоатлетами 2019 року визнали Ярославу Магучіх та Михайла Кохана

В Україні найкращими легкоатлетами 2019 року названо Ярославу Магучіх та Михайла Кохана. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Переможців у восьми номінаціях за підсумками 2019 року визначили шляхом голосування. Участь у голосуванні взяли вболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ. Так, Ярослава Магучіх і Михайло Кохан перемогли відразу у двох номінаціях.

Список переможців у номінаціях:

НАЙКРАЩА ЛЕГКОАТЛЕТКА РОКУ

Ярослава МАГУЧІХ – срібна медалістка чемпіонату світу (2,04 м – рекорд світу та Європи U20, рекорд України U20 та U23 , Доха, Катар); наймолодша в історії медалістка чемпіонатів світу; наймолодша в історії переможниця етапів «Діамантової ліги» (1,96 м, Доха, Катар); наймолодша легкоатлетка світу, яка подолала висоту 2,00 м («Діамантова ліга», Стенфорд, США, третє місце); переможниця чемпіонату Європи U20 (1,92 м, Бурос, Швеція); встановила рекорд України U20 у приміщенні (1,99 м, Густопече, Чехія); друга у світовому топ-листі сезону (2,04 м).

«2019-й, напевно, найбільше запам’ятався чемпіонатом світу, де я виграла срібну нагороду і побила світовий рекорд серед юніорів, який тримався понад 30 років. Але зараз уже потрібно це відкинути, оскільки йде олімпійський рік і підготовка до Токіо, – говорить Ярослава Магучіх. – Я почала зимовий сезон у Львові, у рідній країні, мені було дуже приємно. Стрибнула там 2,01 – новий світовий рекорд у приміщенні. Але після цього у мене ще були змагання. У Карлсруе стрибнула 2,02 з першої спроби і була дуже щаслива. Мій рекорд – це не лише моя заслуга, а і тренера. Я її дуже люблю і вважаю, що у нас ще все попереду. Зараз я у Таллінні на тренувальному зборі. Наразі буду готуватися саме тут і звідси їздити на змагання. Наступні турніри – у Банській Бистриці і Глазго».

НАЙКРАЩИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ РОКУ

Михайло КОХАН – п’яте місце з метання молота на чемпіонаті світу (77,39 м, Доха, Катар); переможець Кубка Європи з метань у віковій категорії U23 (76,68 м, Шаморин, Словаччина) та срібний призер у командному заліку; переможець чемпіонату Європи U20 з юніорським рекордом континенту (84,73 м – вага молота 6 кг, Бурос, Швеція); 15-й у світовому топ-листі сезону (77,39 м).

«Дуже приємно перемогти у цій номінації, адже працював увесь рік не дарма. У 2019-му я виграв чемпіонат Європи серед юніорів у Швеції і став п’ятим на дорослому чемпіонаті світу у Катарі. Це був дуже вдалий сезон, я дебютував на дорослій арені, – говорить Михайло Кохан. – Але вже рік 2020-й і потрібно показувати нові результати. Наразі я перебуваю на зборі в Анталії, у Туреччині. На початку року вже виступив на змаганнях, виконав норматив для участі у чемпіонаті світу U20, який відбудеться у Найробі, і надалі боротимуся за ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо. Найближчі турніри у моєму календарі – чемпіонат України з метань і Кубок Європи з метань».

ЗІРКА, ЯКА СХОДИТЬ (ЖІНКИ)

Ярослава МАГУЧІХ – срібна медалістка чемпіонату світу (2,04 м – рекорд світу та Європи U20, рекорд України U20 та U23 , Доха, Катар); наймолодша в історії медалістка чемпіонатів світу; наймолодша в історії переможниця етапів «Діамантової ліги» (1,96 м, Доха, Катар); наймолодша легкоатлетка світу, яка подолала висоту 2,00 м («Діамантова ліга», Стенфорд, США, третє місце); переможниця чемпіонату Європи U20 (1,92 м, Бурос, Швеція); встановила рекорд України U20 у приміщенні (1,99 м, Густопече, Чехія); друга у світовому топ-листі сезону (2,04 м).

ЗІРКА, ЯКА СХОДИТЬ (ЧОЛОВІКИ)

Михайло КОХАН – п’яте місце з метання молота на чемпіонаті світу (77,39 м, Доха, Катар); переможець Кубка Європи з метань у віковій категорії U23 (76,68 м, Шаморин, Словаччина) та срібний призер у командному заліку; переможець чемпіонату Європи U20 з юніорським рекордом континенту (84,73 м – вага молота 6 кг, Бурос, Швеція); 15-й у світовому топ-листі сезону (77,39 м).

НАЙКРАЩИЙ ТРЕНЕР РОКУ

Тетяна СТЕПАНОВА – тренер Ярослави Магучіх, срібної медалістки чемпіонату світу, чемпіонки Європи U20 і рекордсменки світу серед юніорок зі стрибків у висоту.

НАЙКРАЩА КОМАНДА РОКУ

Жіноча естафетна команда 4х400 метрів (Катерина Климюк, Тетяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рижикова) – шості на чемпіонаті світу (3.27,48 хв, Доха, Катар).

НАЙКРАЩИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ РОКУ У КАТЕГОРІЇ «МАСТЕРС»

Сергій ГАВРАСЬ (вікова категорія М60) – чемпіон світу (53,97 м) і чемпіон Європи (55,28 м) з метання списа у категорії «Мастерс».

НАЙКРАЩА ЛЕГКОАТЛЕТКА РОКУ У КАТЕГОРІЇ «МАСТЕРС»

Світлана СОРОЧУК (вікова категорія W50) – чемпіонка світу у приміщенні зі штовхання ядра (13,61 м), дворазова чемпіонка Європи зі штовхання ядра (14,03 м) і метання диска (39,40 м) у категорії «Мастерс».

Нещодавно Львівський портал писав про те, що Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U20.

Нагадаємо, Михайло Кохан здобув золоту медаль з метання молота на юнацьких Олімпійських іграх-2018.

Фото: Укрінформ, sport.uа