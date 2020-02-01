Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U20

Українка Ярослава Магучіх на другому етапі серії World Athletics Indoor Tour у Карлсруе встановила новий світовий рекорд U20 у приміщенні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ФЛАУ.

Боротьбу за перемогу зі стрибків у висоту вели дві українки – Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Магучіх з першої спроби подолала 2,02 м, які стали не лише новим світовим рекордом серед юніорок у приміщенні, а й національним рекордом України у приміщенні.

«Я дуже щаслива. Насолоджувалася змаганнями і атмосферою. Дуже задоволена тим, що подолала 2,02 метри. Я у хорошій формі. Розуміла, що можу стрибнути високо – два дні тому саме спробувала свої сили у Коттбусі. Друга спроба на 2,04 була близькою. Сьогодні подолати її не вдалося, але наступного разу зможу це зробити. Тренування цієї зими проходять дуже добре, я здорова. Наступні змагання у мене у Словаччині і Глазго», – прокоментувала Магучіх свою перемогу організаторам.

Попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні – 2,01 м – належав також Ярославі Магучіх. Його вона встановила 18 січня 2020 року на «Меморіалі Олексія Дем’янюка» у Львові.

Левченко завершила змагання з результатом 1,99 м і стала з ним другою, хоча спроби на 2,02 метри також були надзвичайно близькими до успіху. Ще одна українка, Ірина Геращенко, посіла п’яте місце (1,93 м).