На Львівщині на рак частіше хворіють жінки, аніж чоловіки

На онкологію на Львівщині частіше хворіють жінки, ніж чоловіки. Втім помирають від раку більше чоловіки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

У 2018 році на Львівщині вперше зареєстрували 8799 випадків захворювань на злоякісні новоутворення, серед них 71 випадок – у дітей віком до 17 років. Порівняно з 2017 роком рівень захворюваності зріс на 1,7%, а в порівнянні з 2000 роком – взагалі на 24,7%.

«На 100 тисяч постійного населення припадав 351 випадок захворювань. Із цим показником Львівська область посіла 9 місце серед регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Серед хворих на злоякісні новоутворення на Львівщині переважають жінки – 51%, тоді як чоловіків – 49%. При цьому понад 80% усіх хворих – це люди віком більше 50 років.

Також цікаво, що на рак частіше хворіють люди, які живуть у містах (67%), водночас третина хворих (33%) проживала у селах.

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Перше місце серед злоякісних новоутворень у жінок займає рак молочної залози (20,6%), у чоловіків – рак дихальних органів (13,4%). На другому місці опинився рак шкіри (17,4% та 13,4% відповідно). Третє місце займає рак матки (16,7%) у жінок та рак передміхурової залози у чоловіків (12,4%).

Протягом 2018 року на Львівщині взяли на облік 8129 хворих, яким вперше в житті поставили діагноз «онкологія». 51,5% із них мали I-II стадію захворювання, 18,3% – III стадію, 15,4% – IV стадію.

У 2018-му від раку померли 4334 мешканці Львівщини, що на 0,3% більше, ніж у 2017 році. Серед померлих – 57% чоловіків і 43% жінок.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 січня, у світі відзначають День боротьби із раком. Детальніше про те, які види раку найчастіше медики виявляли на Львівщині у 2019 році, читайте за цим посиланням.

Львівський портал розповідав щасливу історію львів’янки, якій вдалося побороти рак грудей. Про те, наскільки важливо регулярно обстежуватись та де це можна зробити безкоштовно, читайте у статті «Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби».