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Завтра у Львові прогнозують дощ, який переходитиме у сніг

Вероніка Рой

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Завтра, 4 лютого, у Львові прогнозують дощову погоду, а також можливий мокрий сніг. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

 

Як інформують синоптики, в другій половині дня дощ переходитиме в мокрий сніг та сніг. По півдню території вдень очікують значні опади.

Вранці та ввечері на дорогах буде ожеледиця. Вітер помірний, вдень поривчастий. Температура впродовж доби 1 – 6° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, якої погоди українцям варто чекати у лютому.

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