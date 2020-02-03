Синоптики розповіли, якої погоди українцям чекати у лютому

Лютий-2020 в Україні буде теплішим за норму: середня температура повітря буде вищою на 1,5-2 градуси. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Середня температура повітря у лютому становитиме від нуля до 3 градусів морозу. Натомість на півдні, на Закарпатті і Прикарпатті буде дещо тепліше – стовпчик термометра коливатиметься від нуля до +3 ºС, що на 1,5-2 градуси вище від середніх багаторічних значень.

Також синоптики у лютому прогнозують від 22 до 70 мм опадів, а в горах Криму – до 108 мм.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, на Львівщині обіцяють сильні вітри, а на окремих ділянках доріг – ожеледицю. Відтак мешканців закликають дотримуватись правил безпеки, водіїв просять бути максимально уважними за кермом.