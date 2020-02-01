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Експрес-автобуси до Малехова та Підбірців не поїхали через ЛОДА

Андрій Котенський

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Експрес-автобуси до Малехова та Підбірців не виїхали через відсутність погодження від ЛОДА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, ЛОДА не погодила схеми руху нових експрес-автобусів до Малехова та Підбірців, які Львів мав намір запровадили на прохання мешканців цих сіл.

«В ЛОДА вважають, що ці села достатньою мірою забезпечені приміськими автобусними маршрутами. Про це йдеться в листі департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні ЛМР.

«Міський перевізник був готовий виїхати на маршрути. Однак, сьогодні автобуси не виїхали, оскільки обласна адміністрація заблокувала всі дії, які необхідно було би вчинити в рамках чинного законодавства. Від поліції була готовність погодити схему руху тих автобусів», – додала заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, 24 січня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення сполучити села Малехів і Підбірці з центром Львова експрес-маршрутами.

Попри непогодження ЛОДА маршрутки планували запустити в тестовому режимі.

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