Доба на Донбасі минула без втрат

У п’ятницю, 31 січня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а ще три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

У пятницю, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.