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Доба на Донбасі минула без втрат

Андрій Котенський

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У п’ятницю, 31 січня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а ще три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

У пятницю, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

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