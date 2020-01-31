На Замарстинівській вчаділи діти

У Львові на вулиці Замарстинівській отруїлися чадним газом три особи, серед них двоє маленьких дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, отруєння чадним газом сталося у четвер близько 19.30 в приватному житловому будинку.

Трьох потерпілих, серед яких двоє дітей 5-6 років, у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до лікарень Львова.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюються.

Раніше Львівський портал повідомляв, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.