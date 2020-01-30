У Львові викрили забудовника, який «розвів» покупців на 48 мільйонів

Кіберполіція викрила забудовника, який у Львові продав квартир на 48 мільйонів гривень, але не мав жодного офіційного документу на будівництво будинку. Про це Львівському порталу повідомили у МВС України.

За даними Департаменту кіберполіції України, для продажу квартир було створено сайт, на якому розміщувалася інформація про планування квартир та візуалізація будинку. Реклама про продаж масово розміщувалася в мережі Інтернет. Таким чином зловмисникам вдалося заробити понад 48 мільйонів гривень. Наразі за рішенням суду підозрюваного взято під варту з можливістю внесення застави.

«Правоохоронці викрили 32-річного львів’янина, який представлявся директором житлового комплексу. Чоловік не мав жодного дозвільного документу на будівництво. Проте в мережі створив вебресурс для продажу квартир. На ньому він розмістив всю інформацію про планування квартир, візуалізацію будинку та неіснуючі дозвільні документи. Також інформація про продаж квартир масово розміщувалася в мережі Інтернет», – йдеться у повідомленні.

Для заманювання клієнтів у Львові відкрили відразу три офіси, а вартість квартир була дуже привабливою.

«Ціна квартири, встановлена забудовником, була значно нижчою від середньої ринкової. Тож охочих інвестувати гроші в будівництво виявилося чимало. Обов’язковою умовою купівлі квартири була 100% передплата.

Для роботи з клієнтами було організовано роботу трьох офісів у місті Львові, де забудовник укладав договори купівлі-продажу з клієнтами. Фактично будівництво розпочалося, але на певному етапі було заморожене. Таким чином потерпіло близько сотні громадян, вклавши гроші, вони не отримали обіцяних квартир. Зловмиснику вдалося заробити понад 48 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За шахрайство і підробку документів чоловіку загрожує конфіскація майна і 12 років тюрми.

«Кіберполіція також провела обшуки за місцями розташування офісних приміщень та у помешканні фігуранта. У ході обшуків вилучено документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. Директору вже оголошено про підозру за шахрайство та службове підроблення. Йому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна. Наразі за рішенням суду чоловіка взято під варту з можливістю внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що прокуратура Львівщини повідомила про підозру забудовнику ТзОВ «Форест-Хілл», який збудував багатоповерхівку на вул. На Нивах, що у Шевченківському районі Львова.

Як повідомлялося раніше, 19 липня 2019 року Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про знесення самочинно збудованих 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 поверхів будинку «Форест-Хілл» на вул. На Нивах з компенсацією замовником витрат, пов’язаних із його знесенням.